FOTO – Malagò, giornata fiorentina: Viola Park, Coverciano e Giani

Il presidente del Coni ripercorre la propria giornata in terra fiorentina: dalla minuziosa visita al Viola Park, fino al vertice con Giani

Giovanni Malagò è stato protagonista oggi di molti incontri tenutisi in Toscana. È lo stesso presidente del CONI a ripercorrere la propria giornata in un tweet. Dapprima alle prese con la lunga visita al Viola Park, poi a Coverciano e infine in un incontro con il presidente Eugenio Giani.