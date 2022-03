Il post Instagram del terzino

Rientrato fra i titolari dopo il problemino al ginocchio, Alvaro Odriozola ha esultato sui social per la bella e sofferta vittoria col Bologna. Il basco ha affidato ad un post sul suo profilo Instagram tutta la sua soddisfazione per il trionfo nel derby dell'Appennino. "Questa squadra non molla mai" ha scritto l'ex Bayern.