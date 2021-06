FOTO – Lo staff di Italiano? Si gode le vacanze…

Il vice di Italiano allo Spezia, Daniel Niccolini, si gode la vacanze, in attesa di conoscere il futuro insieme al resto dello staff

In questi giorni si è parlato molto dello staff di Vincenzo Italiano, legato allo Spezia da un contratto fino al 2023, come il tecnico del resto. L'indennizzo da corrispondere agli spezzini per liberare i collaboratori tecnici è un tema che tiene banco. Se non uno dei veri e propri nodi da sciogliere nella trattativa, per portare il tecnico sulla panchina della Fiorentina.