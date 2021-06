FOTO – Lady Valero sostiene il marito: “Oggi più che mai, forza Borja!”

Lo spagnolo avrebbe salutato volentieri con i tifosi allo stadio, ma il suo rapporto con la Fiorentina non può andare avanti

Le possibilità di rinnovo con la Fiorentina di Borja Valero si sono affievolite fino a spegnersi, ma il calciatore non lascerà Firenze, come lui stesso ha assicurato più volte. La moglie Rocio Rodriguez ha espresso tutto il proprio sostegno al marito, che ha appena annunciato il ritiro, attraverso un post su Instagram: "Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja".