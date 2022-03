FOTO – La vendetta di Saponara su Rosati: “Vieni a fare la foto, dai”

Divertente siparietto social

Ci è voluto un po' ma Riccardo Saponara ha finalmente potuto consumare la sua vendetta su Antonio Rosati. Il terzo portiere Viola aveva sfottuto il fantasista per una partitella persa in allenamento. Nella classica foto di rito dei vincitori, l'ex Empoli appariva sullo sfondo e Rosati non ha avuto pietà. Oggi, invece, è stato Saponara ad aggiudicarsi la vittoria in partitella. E in una storia Instagram ci tiene ad apostrofare l'ex Torino. "Vieni comunque a farti la foto dai", scrive Riccardo. Il clima, come di consueto, è sempre molto sereno in casa Viola.