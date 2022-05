FOTO – La dedica di Benassi ad Astori: “Questo gruppo ti sarebbe piaciuto tanto”

davvero belle le parole spese dal centrocampista

Solo metà stagione a Firenze quest'anno, ma abbastanza per far capire a Marco Benassi quanto valesse il gruppo di questa Fiorentina. E il centrocampista ex Torino, con un bellissimo post su Instagram, ha scritto una lettera aperta a Davide Astori, a cui la squadra ha dedicato una maglia celebrativa, per raccontargli di quanto questa Viola possa contare, soprattutto, su un grande gruppo.