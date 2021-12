FOTO – La carica social di Venuti: “Risorti come la fenice”

Il messaggio su Instagram del Capitano di stasera

Sebbene non sia arrivata una vittoria col Verona, Venuti è certamente soddisfatto del percorso fatto fin qui dalla Fiorentina. E su Instagram si dice orgoglioso di aver indossato la fascia di capitano questa sera, così come già fatto in zona mista. Vi proponiamo il post e il bellissimo messaggio condivisi dal terzino Viola.