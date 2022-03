Il post social del classe '97

Con un futuro ancora incerto ma con un presente sul quale è ben concentrato. Nikola Milenkovic ha affidato un post Instagram il suo pensiero per quel che riguarda la gara di San Siro in cui la Fiorentina ha pareggiato con l'Inter. Il serbo è carico in vista del finale di stagione sella squadra Viola pronta per "obiettivi importanti". Questo il post del difensore gigliato.