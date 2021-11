FOTO – La carica di Castrovilli: “Le sconfitte fanno crescere. Rialziamoci!”

Il messaggio social del centrocampista dopo lo stop della Fiorentina

La sconfitta nel derby toscano (le nostre pagelle) è stata senz'altro dolorosa per la Fiorentina e per Firenze. Ma non c'è tempo per piangersi addosso. Gaetano Castrovilli, in un post sul suo profilo Instagram, chiede a tutti di rialzare la testa. "Mettersi in gioco, vuol dire anche perdere. Inciampare. Rialzarsi. Riprovarci. Le sconfitte fanno crescere. Voltiamo pagina, testa alla prossima partita!" scrive il Campione d'Europa.