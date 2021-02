Ritorno alle origini per Christian Kouame. L’attaccante della Fiorentina è tornato al campo sportivo della Sestese, squadra di Sesto Fiorentino in cui ha giocato nella stagione 2013-14 nel campionato d’Eccellenza. Qui sotto la foto scattata all’interno della pizzeria in compagnia degli allenatori Giovanni “Gianni” Augusti (alla destra di Kouame) e Alessandro Rossi (alla sinistra).