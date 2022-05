FOTO – Kokorin in vacanza col nuovo look… e le consuete ciabatte

L'attaccante russo, oggetto misterioso nella Fiorentina, dà il meglio di sè su instagram

Archiviata una stagione da comparsa (ad essere generosi) con la Fiorentina, Aleksandr Kokorin ha già iniziato a godersi le sue vacanze. Su instagram l'attaccante russo ha postato delle foto con un nuovo look, il capello biondo platino. Lo sfondo panoramico è da sogno, anche se non viene svelata la località. Il suo futuro? E' tutto da scrivere, anche se il suo contratto con il club viola durerà ancora per due (!) stagioni.