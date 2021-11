FOTO – Italiano ha sistemato la difesa con una soluzione di… peso

La simpatica foto postata dall'atleta olimpionico

Il pesista e tifoso viola Leonardo Fabbri prova a sdrammatizzare su Instagram circa l'emergenza viola in difesa: la foto con Vincenzo Italiano è accompagnata dalla didascalia "Grazie mister per avermi dato fiducia! Sabato ci penso io a ibra"

Non sarebbe male poter contare su un fisico da roccioso difensore centrale per tener testa allo svedese o a Giroud. Chissà che, vista la situazione, Italiano non ci faccia un pensierino...