La Fiorentina si dimostra sensibile al tema del razzismo, e in quella che l’Unesco dal 1995 definisce la “Giornata Internazionale della Tolleranza” dice no a qualsiasi forma di discriminazione. La riprova che la nuova società viola stia facendo qualcosa di concreto verso l’odio e l’intolleranza che anche nel 2019 non sembra esaurirsi.