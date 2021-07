FOTO – Il River premia Pezzella per la Coppa America. Lui ringrazia sui social

Il difensore Viola dice grazie con un post su Instagram

Quella dell'Argentina nell'ultima Coppa America è stata una vittoria importantissima per tutto il popolo argentino. Per questo trionfo, German Pezzella è stato premiato dal suo ex club: il River Plate. Il difensore ha ricevuto una speciale maglia dai Millonarios ed una medaglia celebrativa. È lo stesso Pezzella a renderlo noto con un post sul suo profilo Instagram.