Giornata di festeggiamenti quella di ieri per Dusan Vlahovic. Il “suo” Partizan, club nel quale quale ha debuttato tra i professionisti dopo la trafila delle giovanili, ha vinto il derby di Belgrado (1-0) contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic, guadagnandosi così la finale di Coppa di Serbia. Eloquente la didascalia dello scatto (così come la foto stessa) pubblicato su Twitter dall’attaccante serbo: “Il bianco e nero non si arrende mai!”.