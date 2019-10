“Andiamo, Cile! Tutti in strada a manifestare. Insieme siamo di più! Tutti desideriamo e meritiamo un Cile migliore!”

Così Erick Pulgar su Instagram, in diretta controtendenza rispetto a quanto avviene con molti altri giocatori, protagonisti di esultanze che sono finite nella bufera. Guerriero in campo, ma non nella vita. Bravo, Erick.