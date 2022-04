FOTO – Frey: “Nessuna paura, scrivete la storia con gli occhi della tigre”

Seba in versione Tiger Man

Anche il grande Seba Frey ci tiene a caricare l'ambiente in vista della super sfida di questa sera. Attraverso un post sul suo profilo Instagram, l'ex portierone Viola chiama a raccolta giocatori e tifosi per provare a centrare l'impresa in casa della Juve. "Stasera nessuna paura, stasera si lotta tutti insieme come abbiamo sempre fatto per onorare la maglia e per far sì che oggi si scriva un pezzo di storia Viola. Occhi della tigre sempre". E nella foto si vede Seba con gli occhi dell'Uomo Tigre. Occhi che speriamo di vedere in tutti gli uomini Viola che scenderanno in campo all'Allianz Stadium: