FOTO – Frey, Gila e Pazzini inseparabili: “Dai campi di gioco alla vita comune”

Gli scatti social

Quando un’amicizia è vera, dura ovunque e per sempre."

Questa la didascalia scelta da Sébastien Frey per celebrare una delle tante reunion con gli ex compagni della Fiorentina. Una serata in compagnia di Alberto Gilardino e Giampaolo Pazzini, amici dentro e fuori dal campo. Questi alcuni degli scatti che hanno fatto emozionare i tifosi gigliati più nostalgici su Instagram: