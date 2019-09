La Fiorentina è in viaggio verso lo stadio Tardini di Parma, dove tra poco più di un’ora affronterà l’Atalanta. Novità per quanto riguarda la maglia viola per la sfida di oggi: ci sarà il logo del Meyer, che vedremo in 28 occasioni questa stagione. Nelle altre occasioni invece, ci sarà il logo della Val di Fassa.