La Fiorentina tornerà ad allenarsi martedì, mister Iachini infatti ha concesso due giorni liberi alla squadra. Nell’attesa di tornare in campo per preparare la sfida del Franchi col Brescia, il club gigliato pubblica alcuni scatti delle sedute svolte al Centro Sportivo “Davide Astori”. Il terzetto difensivo rafforza l’intesa in vista del ritorno in campo col Brescia (CALENDARIO).