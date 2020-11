Per il settantunesimo compleanno di Rocco, anche Joseph Commisso ha voluto fare gli auguri al papà. Anzi, babbo. Ebbene sì, il figlio di Rocco Commisso – ormai in pianta stabile a Firenze – ha voluto usare un’espressione tipicamente dialettale per il compleanno del n° 1 viola, sfoggiando una vecchia foto risalente al mondiale americano del 1994, dove i due vengono ritratti a tifare Italia per i quarti di finale contro la Spagna

HAPPY BIRTHDAY, MISTER PRESIDENT