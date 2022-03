Gli auguri social

Oggi è la festa del babbo e la Fiorentina ha voluto omaggiare tutti i babbi con un video social. Ma anche Christian Italiano, figlio del tecnico Viola Vincenzo, ha voluto fare gli auguri al padre con una storia sul suo profilo Instagram. Quattro scatti dedicati al tecnico, tutti in divisa gigliata. E chissà che in una giornata speciale, Italiano e la Fiorentina non possano regalare una gioia ai babbi Viola nella gara di San Siro.