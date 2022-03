FOTO – Duello in allenamento e siparietto con Cabral, Igor: “Vieni qui Arthur”

Botta e risposta sui social

La Fiorentina si sta allenando in questi giorni al Centro Sportivo orfana dei propri nazionali. Fra gli scatti dell'allenamento odierno postati dalla Fiorentina ce n'è uno piuttosto particolare. È quello di un duello in partitella fra i due brasiliani Viola: Igor e Arthur Cabral, molto amici. L'ex Basilea ha riportato la foto sul suo profilo Instagram elogiando il difensore: "Mostro". Divertente la risposta dell'ex SPAL: "Cercando di fermarti in qualche modo, torna qui!"