FOTO – Dalla gita al lago al pranzo fuori porta. Il day-off dei Viola

Le immagini della giornata libera durante il ritiro

Mister Vincenzo Italiano ha concesso un giorno di riposo per i suoi ragazzi dopo l'amichevole di ieri. Fra chi si gode il panorama e chi esce per una scampagnata, i calciatori della Fiorentina hanno deciso come meglio spendere questa giornata libera. Qualcuno ha deciso di uscire in bicicletta in questa splendida giornata di sole. Rosati si è reso protagonista di una imitazione davvero divertente. Vlahovic, Terzic e Milenkovic sono usciti per un pranzo fra connazionali. Igor, invece, si gode la vista della sua terrazza. Biraghi e Benassi hanno optato per una gita al lago.