FOTO – Dainelli, Pazzini e non solo. Rimpatriata di ex Viola a Forte dei Marmi

Dai social la reunion di vecchie conoscenze gigliate

Ogni occasione è buona per ritrovarsi e passare qualche giorno di vacanza insieme per Dario Dainelli, Alberto Gilardino, Giampaolo Pazzini e Marco Donadel. Tutti grandi ex Viola ma soprattutto grandissimi amici. Nonostante gli anni che passano il loro legame è rimasto saldo. Questo lo scatto pubblicato proprio dall'ex capitano su Instagram: