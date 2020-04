Una Pasqua in casa, ma pur sempre rispettando la tradizione. Così Gaetano Castrovilli ha trascorso questo giorno di festa con la sua Rachele, tra una foto un po’ matta (come lei stessa ha scritto sul proprio profilo Instagram) e l’immancabile uovo di Pasqua con la sorpresa. I due ormai fanno coppia fissa sia nella vita che sui social, e passano il tempo in attesa di poter tornare alla normalità.