Prosegue la quarantena per tutti i giocatori della Fiorentina. In molti stanno continuando a tenersi in forma mostrando i propri allenamenti attraverso le pagine social. Caceres, dopo aver mostrato gli gli attrezi del mestiere, oggi ha deciso di “deliziare” il pubblico femminile mostrando il proprio fisico, pubblico che ha gradito e non poco la foto postata dal difensore sudamericano, come si può leggere nei tantissimi commenti apparsi sotto il post.