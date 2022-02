FOTO – Cabral strizza l’occhio a Italiano: il brasiliano scalpita

Cabral scalpita. Ecco la foto che lo ritrae mentre fa l'occhiolino al fotografo

L'ottimo stato di forma di Krzysztof Piątek potrebbe aver messo in secondo piano la presenza di Arthur Cabral in squadra. L'attaccante brasiliano, dopo la prima gara da titolare con la Lazio, ha giocato soltanto pochi minuti nel finale del match contro lo Spezia per rimanere poi in panchina nella sfida vinta contro la Dea. Nonostante ciò, l'attaccante sembra molto carico e sui proprio social ha postato una foto mentre fa l'occhiolino al fotografo. Ecco l'immagine: