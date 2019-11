FOTO – Buon “Thanksgiving”! Commisso palleggia all’ombra della Statua della Libertà

Giornata importante per il popolo statunitense: si festeggia in data odierna, giovedì 28 novembre, il Giorno del Ringraziamento, festa nazionale negli States. Il profilo Twitter anglo-americano della Fiorentina, ha ricordato l’evento pubblicato una foto in cui il presidente Rocco Commisso palleggia con sullo sfondo la Statua della Liberà.