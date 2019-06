FOTO – Benassi, vacanza in (doppia) coppia con Giusy e una stella del Sassuolo

Marco Benassi si riposa, in attesa di affrontare la prossima stagione. Il centrocampista della Fiorentina è in vacanza nella splendida cornice delle Maldive con la compagna Giusy Longobardi, ma non solo: con i due ci sono anche Domenico Berardi, grande amico di Marco, e la sua dolce metà. Un quartetto ben assortito, chissà che un giorno i due non si ritrovino a giocare insieme… Di seguito, la foto tratta dal profilo Instagram di Lady Benassi: