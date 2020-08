Per Sofyan Amrabat quella di domani sarà l’ultima partita in gialloblu. Il centrocampista, infatti, saluterà l’Hellas dopo la gara con il Genoa per vestire la maglia viola e ci ha tenuto a salutare i propri tifosi attraverso un lungo post su Instagram. Il marocchino ha posto l’accento sulla super stagione che lo ha visto protagonista a Verona.