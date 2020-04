FOTO – Amrabat in una top 11 di Serie A. Dall’Inghilterra: “La coppia con Castrovilli è allettante”

Ecco il post Instagram di Sofyan Amrabat, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Fiorentina. Scorrendo alla seconda immagine, si leggono le dichiarazioni di James Horncastle, giornalista sportivo inglese:

“Amrabat è stato la rivelazione dell’ultima stagione in Serie A… Nell’arco di sei mesi, si è formata una coda per acquistarlo. Il marocchino nato in Olanda ha dominato il centrocampo ed è l’emblema dello stile aggressivo e pressante di Mister Juric. Eccellente nelle transizioni, Amrabat trascina la propria squadra. Il ventitreenne è anche un discreto dribblatore, cosa che rende la prospettiva di vederlo assieme a Gaetano Castrovilli particolarmente allettante.”