FOTO – A Milano l’acqua del sindaco in brick. Borja la ritocca a tinte Viola

Il divertente fotomontaggio dello spagnolo

Ha fatto discutere la decisione del comune di Milano di distribuire l'acqua dei rubinetti, cosiddetta 'del sindaco', direttamente in brick. La scelta sarebbe mirata a ridurre il consumo di plastica monouso. E Borja Valero, sindaco ad honorem nel cuore di tutti i fiorentini, non ha potuto che pensare ad uno spassoso fotomontaggio. Sul suo profilo Instagram, l'ex centrocampista ha condiviso una storia che ritrae il brick colorato di Viola in cui campeggiano il giglio e lo stesso Borja con la fascia tricolore. Immancabile una battuta con annesso tag a Beppe Sala: "Di sindaco ce n'è uno".