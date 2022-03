Il ricordo del club Viola

Quattro anni fa ci lasciava, dopo una lunga malattia, l'indimenticato ex tecnico Viola Emiliano Mondonico. Sono tanti i messaggi d'affetto che troviamo sui social per il mitico Mondo. Da sottolineare anche il ricordo della Fiorentina su Instagram. Per sempre con noi, scrive il club. Un ricordo a cui si unisce molto volentieri anche la nostra www.