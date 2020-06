Fiorentina, ripartenza in salita. Conto salato da pagare contro la Lazio

“La Fiorentina torna in confusione“. E’ questo il titolo dell’analisi de La Nazione sulla scialbo pareggio della squadra di Iachini contro il Brescia per 1-1.

La ripartenza è stata in salita. E molto più del previsto. La Fiorentina ha riacceso il motore del suo campionato ripartendo nello stesso modo in cui si era fermata: pareggiando. Ok, il black out alla stagione segnato dall’emergenza Coronavirus ha lasciato segni che magari saranno cancellati solo fra qualche settimana, ma obiettivamente la ripartenza contro il Brescia, ultimo in classifica e dilaniato dalla bufera Balotelli, lasciava intravedere spiragli positivi. Invece, il 90’ ha sigillato un 1-1 costruito tutto nel primo tempo, segnato da una ripresa prima favorevole alla Fiorentina (sfortunatissima in almeno tre episodi) che poi però è andata ad annaspare in un mix confusionale di stanchezza e sostituzioni da rivedere. Solo un punto contro il Brescia, dunque, e un conto salato da pagare anche in vista della trasferta a casa della Lazio, con le assenze (per squalifica in arrivo) di Caceres (espulso) e Chiesa (ammonito e già nell’elenco dei diffidati).