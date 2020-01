Fiorentina ok in trasferta, ma quante ingenuità contro l’Inter

“L’adrenalina a metà“: è questo il titolo dell’analisi de La Nazione sulla sconfitta della Fiorentina in Coppa Italia contro l’Inter:

Intensità e ingenuità, la Fiorentina esce con una rima sbagliata dalla coppa Italia. Non avrebbe potuto forse fare meglio di così in casa dell’Inter (ma il Var era in tilt quando Godin ha cinturato Caceres?), perché l’adrenalina era l’unico vestito per cercare l’impresa e la Fiorentina l’ha indossato con disinvoltura. Le ingenuità sul gol di Candreva (scivolata di Ceccherini) e sul mancato raddoppio di Vlahovic (perché quel lampo troppo chic a tu per tu con il portiere?) hanno segnato il risultato alla fine di una partita giocata con generosità. L’impressione che la Fiorentina riesca a sfruttare meglio le idee di Iachini quando gioca fuori casa è diventata una certezza ieri sera a San Siro, anche se poi è mancato il salto di qualità quando il vento della partita soffiava senza una direzione precisa.