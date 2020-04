Seba Frey: “Anche se ritengo che la “mia” Fiorentina non aveva niente da invidiare a nessuno ….la squadra che avete votato come FIORENTINA OF THE DECADE (2010-2020) fa veramente sognare (me compreso) poi con un capitano così speciale saremo stati veramente invincibili.”

Gonzalo Rodriguez: "Guardare indietro e vedere la fortuna che ho avuto di giocare con tanti di loro e la qualità di giocatori che sono passati per la Fiorentina mi rende più orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra …GRAZIE MILLE"