Fiorentina, occhio al cartellino: a Udine ci sono quattro titolari diffidati

Attenzione alle diffide, ricorda Il Corriere dello Sport. La Fiorentina infatti ha quattro giocatori che, in caso di cartellino giallo con l’Udinese, salterebbero la sfida successiva contro il Brescia. E sono tutti titolari: si tratta infatti di Lirola, Chiesa, Vlahovic e Duncan che si è ristabilito dall’infortunio ma deve fare attenzione a non fermarsi di nuovo. Il quotidiano fa il punto anche sul campo: per sabato Vlahovic è in vantaggio sul Cutrone, Igor leggermente avanti a Venuti per sostituire Dalbert.