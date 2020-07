Fiorentina-Cagliari, nel nome di Davide Astori: rossoblù e viola ricordano il capitano comune

Il Cagliari torna a Firenze per una partita che non può essere come tutte le altre, ormai da oltre due anni. Dal giorno della tragica scomparsa di Davide Astori, Fiorentina e Cagliari – le due squadre di cui è stato capitano – lo ricordano con commozione, in campo e sugli spalti. Trasporto emotivo che quest’oggi non potrà coinvolgere il pubblico, assente dagli spalti che resteranno deserti, ma c’è da star certi che Davide da lassù non si vorrà perdere lo spettacolo del Franchi. Così come le squadre del suo cuore proveranno a gettare il proprio oltre l’ostacolo, offrendo stasera la migliore delle prestazioni possibili, in memoria del suo ricordo.