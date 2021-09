Fiorentina annuncia: iniziata la vendita libera dei biglietti per il Napoli

Il Franchi si prepara alla grande sfida

Manca sempre meno al big match in programma domenica al Franchi alle ore 18. La Fiorentina affronterà il Napoli reduce da 6 vittorie su altrettante sfide giocate e capolista solitaria della Serie A. La vendita dei biglietti procede spedita e da oggi un'altra larga fetta di tifosi viola potrà acquistare il biglietto. Come riportato sul profilo ufficiale Twitter della società viola, da oggi è infatti aperta la vendita libera dei biglietti per la gara. Ecco il tweet in cui è presente il link per acquistare il biglietto