Eysseric dopo la polemica social: “Non ce l’ho con il Milan ma…”

Eysseric non ha preso bene il gol di Ibrahimovic in seguito alla spinta su Pezzella, questa mattina infatti aveva postato una storia Instagram che non lascia spazio a molte interpretazioni. Di pochi minuti fa un altro aggiornamento social dallo stesso francese. La volontà è quella di spiegare meglio la sua posizione. Il testo integrale:

Chi sono io per mancare di rispetto ad una squadra come il Milan con grandi giocatori. Però quando ci si gioca la salvezza e c’è un’azione che mi sembra ingiusta lo dico e lo posto (vi voglio bene).

