Ennesima polemica social per Nainggolan: applaude la Roma per il rinnovo di Dzeko, gli interisti…

La notizia del momento, in chiave calciomercato della Serie A, è sicuramente quella relativa al rinnovo contrattuale firmato da Edin Dzeko con la Roma, nonostante il centravanti bosniaco fosse dato come promesso sposo dell’Inter. E invece il club giallorosso ha sorpreso tutti, comunicando sui propri social il nuovo accordo tra la società ed il suo centravanti. Tra i primi a complimentarsi, su Instagram, Radja Nainggolan, amico di Dzeko ed ex romanista, con un “well done” pubblicato sotto il post della Roma. Ma i tifosi dell’Inter non l’hanno presa bene, contestando vivacemente l’ex centrocampista nerazzurro per aver goduto di una notizia avversa alle sorti meneghine. Il belga ha controrisposto con una stories, scrivendo: “Ora uno non può fare i complimenti ad un ex compagno/amico che viene massacrato… Mi fa ridere questa cosa!“.