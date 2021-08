Dusan Vlahovic e il “giallo” social: sparisce il suo profilo instagram

L'attaccante esce dai radar... non solo del mercato. Ha deciso di cancellarsi da instagram o è vittima di un hacker?

Dopo settimane di voci di mercato, il nome di Dusan Vlahovic è uscito dalle cronache del mercato. E non solo da lì: perchè il suo profilo instagram ufficiale, su cui era molto attivo, è improvvisamente scomparso. Chi provi a cercarlo infatti si imbatterà in una schermata vuota o al massimo nella maschera del suo vecchio profilo completamente svuotata di tutti i contenuti. Non è ancora chiaro se si tratti di una scelta dell'attaccante della Fiorentina di uscire dai social, o se invece l'azione sia arrivata dall'esterno per mano di un hacker o con un ban sul suo profilo.