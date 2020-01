Simpatico siparietto sotto una foto postata da Vlahovic ripreso durante la sua classica esultanza alla “Memphis Depay” dopo l’eurogol di ieri al San Paolo. “Ti fanno male le orecchie o non sono pulite?” è stato il commento del portierone viola che ha anche risposto ad un tifoso viola riguardo la sua imbattibilità: “I difensori hanno capito, zero tiri in porta, zero gol subiti”. Ecco la foto: