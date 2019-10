22 ottobre 2005, si gioca Fiorentina-Parma. Era una delle prime Fiorentine di Prandelli, che al termine di quella stagione arrivò quarta sul campo ma non si qualificò in Champions dopo la penalizzazione inflitta per Calciopoli, ma che mise in mostra un grandissimo Luca Toni. L’attaccante quell’anno vinse la Scarpa d’Oro con 31 gol, tre dei quali segnati proprio in quel match vinto dai viola per 4-1. Dopo aver siglato la tripletta sotto la Fiesole Toni esultò alzando la maglietta, sotto la quale apparve quella celeberrima “Toni e Furmini“, che venne riproposta più volte durante la stagione. E i social viola ricordano quella serata: che sia di buon auspicio per il Fiorentina-Parma di domenica prossima.