DAZN al buio per Inter-Cagliari: la protesta dei tifosi corre sui social

La domenica di Serie A non inizia col piede giusto. A fare lo sgambetto a tutti gli appassionati, ma soprattutto ai tifosi di Inter e Cagliari, ci si è messa Dazn. La piattaforma di streaming, incaricata di trasmettere l’anticipo tra le due squadre, è al momento fuori uso. Il broadcaster digitale non permette ancora da nessun dispositivo di assistere alla partita di San Siro, iniziata ormai da più di 20 minuti. Un ulteriore sgarbo a chi non ha altra alternativa, data la chiusura degli stadi. Senza considerare la preoccupazione e gli sfottò dei tifosi, con l’intero palinsesto del campionato che dal prossimo anno sarà proprio appannaggio di DAZN.

