Dall’aereo ai saluti: Berbatov annuncia l’addio al calcio

Attraverso un lungo messaggio postato sui social, Dimitar Berbatov ha annunciato di aver appeso le scarpette al chiodo. Il suo nome, legato alla Fiorentina, è diventato celebre per il famoso aereo che avrebbe dovuto portarlo a Firenze e che, tra vari colpi di scena, non lo vide mai atterrare, prima per uno sgambetto della Juventus, poi per la proposta del Fulham