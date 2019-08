Dalbert: “A Firenze voglio tornare quello di Nizza. Ecco perché ho scelto la Fiorentina”

Primo post su Instagram da giocatore della Fiorentina per Dalbert. Queste le sue parole: “Sono stato contento dell’interesse della Fiorentina, sto cercando il mio spazio per giocare con continuità come al Nizza. A Firenze voglio riprendermi la gioia di giocare, credo che avrò più possibilità di giocarmi il posto. Firenze è fantastica, ma a risultare decisivo nella mia scelta è stato il nuovo progetto della Fiorentina. L’investimento e la possibilità di giocare sono stati fattori che hanno pesato. Dopo aver giocato al fianco di grandi nomi come Balotelli e Dante al Nizza, ora avrò l’opportunità di farlo con Ribery e Boateng”. DOMANI LA PRESENTAZIONE: L’ORARIO