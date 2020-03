Commisso Jr: “Italia sono con te, combatteremo insieme il virus e lo supereremo”

Giuseppe Commisso, figlio di Rocco ed importante figura societaria, ha affidato ad Instagram un suo personale post di incoraggiamento per l’Italia e Firenze. Questo il testo:

Italia sono con te fino in fondo. Da settembre 2019 vivo a Firenze e ora sono in quarantena autonoma qui. Ho soggiornato qui per stare con la gente di Firenze. Molti anni fa sono diventato un cittadino italiano con il mio nome di nascita “Giuseppe”. Vivere in Italia è sempre stato il mio sogno. Sono sano. Combatteremo insieme questo Virus e lo supereremo!