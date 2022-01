Cerofolini va all’Alessandria, ecco il saluto social di Rosati (FOTO)

Il portiere ex Toro e Napoli, vero uomo spogliatoio dei viola, saluta il giovane estremo difensore che va a giocare in Serie B

Notizia di ieri, quella del prestito ufficiale di Michele Cerofolini all'Alessandria, squadra che milita in Serie B. Fin qui il giovane portiere, cresciuto nel settore giovanile gigliato, si era allenato con la Prima Squadra di Vincenzo Italiano, come quarto estremo difensore, insieme ai vari Terracciano, Dragowski e Rosati. Proprio quest'ultimo, come sempre grande uomo spogliatoio dei viola, ha salutato via social l'ormai ex compagno di squadra, con una stories su Instagram.